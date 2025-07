Helena Prestes e Javier Martinez vanno a convivere? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello, dove entrambi hanno raggiunto la fase finale. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da cinque mesi. Un mesiversario che la coppia ha appena festeggiato con tanto di dediche social. Nelle ultime ore, gli Helevier sono finiti al centro dell’attenzione per un’indiscrezione sul loro futuro pubblicata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione da parte di un utente che ha scritto: “Helena Prestes ha fatto un Tiktok dove scarta dei regali che le sono arrivati e mettendo un regalo via guarda Javier Martinez e gli dice sorridendo: “Questa va nell’altra casa”. La coppia sembra essere pronta a compiere un nuovo importante passo della loro storia d’amore ovvero la convivenza.

Javier Martinez e Helena Prestes pronti ad andare a vivere insieme

Gli Helevier sembrano essere pronti ad andare a vivere insieme per accorciare le distanze che li dividono visto che lei sta Milano mentre lui a Macerata. Javier Martinez e Helena Prestes sono apparsi più felici e innamorati che mai. Solo di recente, la modella brasiliana ha pubblicato una storia dove si improvvisa pallavolista sotto lo sguardo del compagno, che ha praticato quello sport per oltre dieci anni. I due ex gieffini adesso sembrano essere pronti ad una nuova avventura. La donna ha pubblicato un post nel suo profilo X, il vecchio Twitter in cui annuncia di essere in procinto di prendere nuovamente l’aereo per un nuovo viaggio insieme al suo fidanzato. La 34enne ha scritto: “AirPort bound…more early than that never, but happy heart is happy”.