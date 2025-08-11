Helena Prestes e Javier Martinez, vacanze in Sardegna: “Molto felici e innamorati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro in seguito alla loro partecipazione nella casa del Grande Fratello. I due stanno insieme da ormai sei mesi dopo essersi innamorati nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio la coppia è tornata al centro dell’attenzione in quest’ultima settimana dopo che la modella brasiliana aveva postato una storia nel suo profilo Instagram. In essa Helena Prestes annunciava di aver deciso di prendersi una pausa dai social, tanto da scatenare la reazione del popolo social, che sospettava di una crisi con Javier Martinez. Voci che sono state smentite dalla donna, che ha pubblicato una storia col pallavolista argentino nel suo profilo Instagram in queste ultime ore.

Helena Prestes e Javier Martinez beccati a La Maddalena

Gli Helevier, nel frattempo, si stanno godendo le vacanze in Sardegna. Helena Prestes e Javier Martinez hanno condiviso alcune storie nei rispettivi profili Instagram a bordo di un’imbarcazione di amici. Nel corso delle ultime ore, Deianira Marzano ha postato una segnalazione di un utente nel suo profilo Instagram. Nel post pubblicato dell’esperta di gossip, una fan le scrive. “Sono a La Maddalena in Sardegna. Comunque molto felici e innamorati”, postando una foto della coppia mentre stanno cenando in un noto ristorante. Gli Helevier stanno trascorrendo le ultime vacanze prima di trasferirsi a Terni dove lui è stato ingaggiato dalla squadra di pallavolo locale.