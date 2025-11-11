Helena Prestes e Javier Martinez uniti contro un nemico comune: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti oltre un anno fa nella casa del Grande Fratello. I due hanno da poco festeggiato i nove mesi di storia d’amore. In queste ultime ore, gli Helevier hanno unito le forze contro un nemico comune: gli haters, che spesso mettono in dubbio loro e la loro relazione. Nella giornata di ieri, Javier Martinez è letteralmente sbottato sui social contro i leoni da tastiera. L’uomo rispondendo ad un commento su Instagram che lo definiva c*rnuto con tanto di emoj a forma di corna ha scritto: “Grazie per il toro! Si vede che la palestra funziona. Ora scusa devo andare a mangiare un barbecue. P.s mandatemi un indirizzo per mandarvi le ossa, così vi divertite con qualcosa.”

Helena Prestes e Javier Martinez contro gli haters

Dopo il pallavolista argentino anche Helena Prestes ha sbottato contro gli haters. La modella brasiliana attualmente in Brasile per motivi di lavoro ha pubblicato un lungo comunicato nel suo profilo X, dov’è molto attiva. La 35enne ha scritto: “Parole di odio e presunzione feriscono sempre. Voglio ricordare che lo stalking è reato. La curiosità ha dei limiti. Creare account falsi, contattare persone intorno a me, diffondere presunzioni, insinuazioni o messaggi “carini” non è normale. E’ psicologicamente dannoso. E’ eccessivo, fa male”. Nonostante siano al momento lontani, la modella brasiliana e Javier Martinez hanno fatto fronte comune nei confronti degli haters, una piaga che inquina la comunicazione online con odio e critiche distruttive.