Helena Prestes e Javier Martinez travolti dall’affetto dei fan: il messaggio sui social

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello dove vi sono rimasti per ben sei mesi. Una partecipazione che ha portato la coppia ad ottenere una nutrita fanbase che la segue in ogni loro avventura. Proprio i fan hanno manifestato ancora una volta tutto il loro affetto, inviando agli Helevier numerosi regali. Nel corso della serata di ieri 27 giugno, Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con alcune paia di scarpe di un noto brand americano con la seguente didascalia: “Grazie grazieee grazieee”. Il compagno di Helena Prestes ha voluto ringraziare i fan per i regali ricevuti con un dolce messaggio sui social. Proprio il pallavolista argentino sarà oggi 28 giugno a Rimini per partecipare all’evento benefico ideato da Carlton Myers.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno ricevuto dei regali da parte dei fan

Ma il pallavolista argentino non è stato l’unico a venire travolto dall’affetto dei fan perché anche la sua fidanzata ha ricevuto numerosi regali. Nella giornata di oggi 28 giugno, Helena Prestes ha pubblicato alcune storia nel suo profilo Instagram dove ha mostrato alcune scatole contenenti dei doni da parte dei suoi sostenitori. In una storia si vede uno skateboad mentre in un’altra una scatola di un noto brand di moda. Anche la modella brasiliana ha ringraziato i fan prendendo spunto da Javier Martinez con le seguenti parole: “Grazie grazieee grazieeee”. Gli Helevier sono particolarmente richiesti in seguito all’esperienza fatta al Grande Fratello. Entrambi torneranno in televisione come protagonisti di una puntata di Celebrity Chef, il format di Alessandro Borghese in onda su TV8.