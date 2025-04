Helena Prestes e Javier Martinez tornano in televisione dopo il Grande Fratello? La verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati gli assoluti protagonisti dell’edizione 2025 del Grande Fratello. La loro storia d’amore nata sotto i riflettori sta procedendo a vele spiegate anche se c’è qualcuno che potrebbe minare alla loro tranquillità mettendoli ancora una volta in difficoltà. Stiamo parlando di un nuovo reality show, che è in partenza tra poche settimane su Canale 5. Ad annunciarlo è stata Deianira Marzano, la quale ha esordito nelle sue storie Instagram con il seguente messaggio: “Probabilmente vedremo Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island. Lei gelosissima e lui che fa il piacione. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti.” A quanto sembra, l’esperta di gossip ha voluto chiarire il punto di vista degli Helevier. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, i due avrebbero già rifiutato la partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia perché troppo innamorati.

Javier Martinez e Helena Prestes hanno festeggiato la Pasqua in una mega villa a Riccione

Gli Helevier stanno continuando la loro storia d’amore dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello. Javier Martinez ed Helena Prestes si stanno concedendo dei weekend romantici come rivelato in alcuni foto e video postati sui rispettivi social. La coppia sudamericana ha festeggiato la Pasqua in una mega villa a Riccione dove hanno potuto godere di alcune giornate in totale relax. Nel frattempo, la sorella della modella brasiliana intervistata da Non succederà più ha svelato cosa pensa della coppia, dichiarando in questo modo: “Sì il fidanzamento va benissimo. Sono bellissimi insieme. Sono veramente innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Sono impegnati a fare un bel percorso insieme.”