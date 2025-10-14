Helena Prestes e Javier Martinez “sposi” a Roma: arriva l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo l’uscita dal Grande Fratello avvenuta da ormai diversi mesi, la coppia non si è mai fermata, siglando importanti collaborazioni e partecipando ad alcuni eventi in tutta l’Italia. In queste ore, gli Helevier sono stati annunciati come ospiti di un evento che si terrà nei prossimi giorni a Roma. La modella brasiliana e il pallavolista argentino del Terni Volley Academy prenderanno parte sabato 18 ottobre a Roma Sposa, la fiera del matrimonio più importante in Italia. Helena Prestes e Javier Martinez saranno gli ospiti della sfilata dell’Atelier The Woman in White. Sarà un’occasione dove poter vedere la coppia sfilare forse in abiti nuziali. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione dei fan, che sono corsi a comprare i biglietti per vedere l’evento che si terrà tra poco nella Capitale.

Gli Helevier continuano a far sognare il pubblico italiano. Solo di recente la coppia è finita al centro di un commento da parte di Stefania Orlando che ha avuto modo di vederli di recente in occasione della festa di matrimonio di Luca Calvani avvenuta in Toscana. L’ex gieffina intervistata da Giada Di Miceli per Non succederà più ha dichiarato le seguenti parole: “ho avuto degli incontri belli con Amanda Lecciso, Luca Calvani, incontri interessanti con Helena Prestes e Javier Martinez..perchè sono persone umanamente più simili a me.“ Stefania Orlando ha aggiunto di aver trovato la coppia molto innamorata dopo averla incontrata di recente alle nozze dell’attore toscano.