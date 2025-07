Helena Prestes e Javier Martinez, reunion con un’ex gieffina a Napoli: ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello si è recata a Napoli per prendere parte ad un evento di un noto brand italiano. In questo frangente, gli Helevier hanno incontrato un personaggio che ha partecipato con loro al reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Pamela Petrarolo, con la quale Helena Prestes e Javier Martinez ha costruito un rapporto di stima reciproca. L’ex gieffina è stata ospite anche lei all’evento di Carpisa svoltosi a Napoli per promuovere la nuova collezione. Proprio l’ex Non è la Rai ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto che la ritrae sorridente al fianco della modella brasiliana. La donna ha corredato l’immagine con la seguente didascalia: “Sorrisoni ne abbiamo?”

Helena Prestes e Javier Martinez incontro a Napoli con Pamela Petrarolo

Gli Helevier si sono recati a Napoli per partecipare ad alcuni eventi in programma nella capoluogo campano. Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto modo di riabbracciare Pamela Petrarolo, la quale aveva rilasciato delle dichiarazioni di grande stima nei loro confronti. In un’intervista concessa a Non succederà più, l’ex Non è la Rai aveva dichiarato le seguenti parole: “Ho un bellissimo rapporto con Helena e voglio smentire tutto quello che si sente in giro. Loro sono una coppia serena, si amano, condividono tanto insieme. Forse la loro serenità dà fastidio e qualcuno ci ricama sopra. Ma vi dovete mettere l’anima in pace!“.