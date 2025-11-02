Helena Prestes e Javier Martinez, reunion con un ex gieffino per un’occasione speciale: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Lo schiacciatore argentino è reduce dalla seconda sconfitta in campionato con il Terni volley academy. L’uomo non è riuscito a portare la squadra alla vittoria nonostante la spinta delle oltre mille persone presenti al Pala Terni. Nonostante questo, l’atleta si è potuto consolare con la presenza di suo padre e della compagna al palazzetto. In queste ultime ore, gli Helevier sono tornati a far parlare di sé. Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto Milano per partecipare alla festa di compleanno del nipote di lei. In questo frangente, i due hanno potuto riabbracciare un ex gieffino, con il quale hanno condiviso la scorsa edizione del Grande fratello.

Helena Prestes e Javier Martinez riabbracciano Michael Castorino a Milano

Gli Helevier hanno raggiunto Milano per prendere parte alla festa di compleanno del nipote di lei. La coppia ha avuto modo di riabbracciare Michael Castorino, il quale ha organizzato l’evento per il bambino. Helena Prestes e Javier Martinez hanno condiviso le foto della festa e dell’incontro sui social dove sono molto attivi. Non è la prima volta che la coppia s’incontra con l’ex gieffino. Solo qualche settimana fa, i tre si erano visti in occasione del compleanno di Federico Chimirri avvenuta a Milano. In quell’occasione, i quattro ex concorrenti del Grande fratello si erano resi protagonisti di un siparietto in sauna.