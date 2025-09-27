Helena Prestes e Javier Martinez, reunion con due ex gieffini in Toscana: ecco con chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Lo schiacciatore argentino è reduce dal grande successo ottenuto alla presentazione della sua squadra a Terni, dov’era presente anche la fidanzata conosciuta all’interno del Grande fratello. In queste ultime ore, gli Helevier sono tornati al centro dell’attenzione. La coppia ha deciso di passare un weekend fuori Terni, dove ormai vivono da qualche settimana. Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto tappa in Toscana e più precisamente all’agriturismo di Luca Calvani in provincia di Lucca. In questo frangente, la coppia ha avuto modo di riabbracciare oltre all’attore toscano anche Amanda Lecciso, che ha partecipato con loro al Grande fratello.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno riabbracciato Amanda Lecciso e Luca Calvani

Piccola reunion in Toscana per quattro ex gieffini. Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto modo di riabbracciare Amanda Lecciso e Luca Calvani, con i quali avevano stretto un forte rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande fratello. In alcune storie postate dall’attore toscano si vede lo schiacciatore argentino preparare un piatto di carne mentre la modella brasiliana parlare fittamente con Amanda Lecciso a tavola. Gli Helevier stanno passando un weekend insieme agli amici dopo essere stati gli assoluti protagonisti della presentazione del Terni Volley Academy al Palaterni. I due hanno dato spettacolo tra baci, sguardi complici e gesti che hanno mandato in tilt i fans.