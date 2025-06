Amanda Lecciso e il commento su Javier Martinez e Helena Prestes: “Spero presto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amanda Lecciso è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello grazie al suo comportamento mai sopra le righe ed analisi accurate. All’interno del noto reality show, la sorella di Loredana ha coltivato delle importanti amicizie come quella con Helena Prestes e Javier Martinez. In più di un’occasione, la donna ha aiutato i due gieffini a fare luce nel loro rapporto. Tornata alla vita di tutti i giorni, Amanda Lecciso ha intrapreso una storia d’amore con Iago Garco, conosciuto all’interno del Grande Fratello. La donna è poi stata protagonista di alcune puntate de La volta buona come inviata e per aggiornare Caterina Balivo in merito alla sua storia d’amore con l’attore spagnolo conosciuto in Italia per i ruoli ne Il Segreto e Una vita.

Amanda Lecciso spera di riabbracciare Helena Prestes e Javier Martinez presto

Nel corso delle ultime ore, Amanda Lecciso è tornata a far parlare di sé per un box domande pubblicato sul suo profilo Instagram. La sorella di Loredana ha scritto: “Chi sto raggiungendo?“, tanto da scatenare la reazione da parte dei fans. In particolare, un utente ha domandato se stesse raggiungendo Helena Prestes e Javier Martinez, con la quale aveva rapporto molto stretto al Grande Fratello. Di qui, è arrivata la risposta della fidanzata di Iago Garcia che ha commentato: “No.. ma spero presto” con un cuore rosso. Solo di recente, Helena Prestes aveva parlato della sorella di Loredana nel podcast di Forte e Fragile di Vanessa Villa. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva dichiarato: “In quella Casa c’è l’ego, c’è chi entra con obiettivi, quando lasciavano stare quello e sceglievano di convivere con me la loro luce è stato bellissimo, per quello sono riuscita a venire fuori e ringrazio Luca, Amanda, anche Jessica, perché abbiamo vissuto una cosa fortissima e bisogna perdonare e andare avanti.”