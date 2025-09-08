Stefano de Martino perde ascolti, tutta colpa di Gerry Scotti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Drastico calo di ascolti per Stefano de Martino ed il suo Affari tuoi! La Rai è ancora incredula per ciò che è accaduto al rientro dalla pausa estiva, se prima dell’estate il programma dell’access time di Rai 1 era tra i 5,5 ed i 6 milioni di spettatori a puntata dopo il rientro è passata a 3,5 fino ad un massimo di 4 milioni. Ha perso 2 milioni di spettatori. A cosa è dovuto questo cambio repentino di ascolti?

Eppure la Rai ha investito enormemente su una campagna di promozione del programma Affari tuoi. Una campagna senza precedenti pari solo a quelle fatte negli ultimi anni per promuovere i programmi di Fiorello. Dal 2 Settembre sono ripartite le puntate di Affari tuoi con uno studio completamente rinnovato, più “caldo” che rispecchiasse più lo stile di Stefano de Martino. Abbandonato il vecchio studio pensato per Amadeus, Stefano ha voluto rifare tutto. Il conduttore che inizia ogni puntata citando Pippo Baudo “dallo Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo” si è però trovato in questa nuova stagione del programma un concorrente scomodo.

Perchè Affari tuoi perde ascolti? Tutta colpa di Gerry Scotti

I dati degli ascolti della nuova stagione sono crollati, perdendo ad ognu puntata circa 2 milioni di ascoltatori. A cosa è dovuta questa perdita di pubblico? Prima delle vacanze estive il programma di Stefano de Martino si scontrava con Striscia la Notizia il noto TG satirico di Antonio Ricci. Mediaset perdeva terreno ogni giorno, probabilmente Striscia la Notizia non è più collocato nella giusta fascia oraria, probabilmente necessita di un nuovo collocamento. Fatto sta che ogni giorno Mediaset raggiungeva ormai la metà degli ascolti di Affari tuoi che ormai si attestava sui 5,5 milioni di spettatori al giorno. Piersilvio Berlusconi in estate ha provato a posizionare La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti nel nuovo orario, anzichè dalle 18.30 a prima del TG, posizionandolo dopo il TG 5 proprio in contrapposizione di Affari Tuoi di Stefano de Martino. Gerry Scotti in grande spolvero con la collaborazione della simpaticissima e bellissima Samira Lui hanno reso un po piu frizzante il noto game show condotto in passato da Mike Bongiorno. Hanno aggiunto un band dal vivo ed hanno reso il format più accattivante.

Mediaset vince la gara degli ascolti con Gerry Scotti, battuto Stefano de Martino

I risultati parlano chiaro, dalla riapertura Mediaset vince la gara degli ascolti con Gerry Scotti, di pochissimo, ma la vince. Attestandosi sui 3.7 o 4 milioni, mentre la Rai sta poco sotto sui 3,5 milioni. Considerando che Mediaset mette in palio molti meno “soldi” rispetto al concorrente Affari Tuoi. Una battaglia fatta proprio da Striscia la Notizia che evidenziava come il game show di Rai 1 “giocasse” proprio sul ricco montepremi per attirare pubblico. Qualche giorno fa lo stesso Piersilvio Berlusconi è intervenuto a sorpresa nello show di Gerry Scotti per ringraziarlo degli ottimi ascolti e non ha perso l’occasione lanciando una frecciatina alla Rai.