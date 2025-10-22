Helena Prestes e Javier Martinez prove di matrimonio? Intanto loro dicono…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello dove entrambi hanno ottenuto un grandissimo successo. I due sono tornati a far parlare di sé in questi ultimi giorni quando hanno preso parte ad un evento a Roma. Si tratta di Roma Sposa, in cui i due ex gieffini hanno sfilato indossando abiti da cerimonia di un noto atelier. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno dato l’impressione di fare le prove del matrimonio. I due sono apparsi complici e più innamorati che mai. In alcuni video apparsi in rete si vede la modella argentina osservare emozionata il compagno vestito da sposo. In una foto, invece, si vede il pallavolista argentino prendere in braccio la compagna a fine sfilata.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno nei progetti futuri: il matrimonio