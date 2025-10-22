Helena Prestes e Javier Martinez prove di matrimonio? Intanto loro dicono…
Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello dove entrambi hanno ottenuto un grandissimo successo. I due sono tornati a far parlare di sé in questi ultimi giorni quando hanno preso parte ad un evento a Roma. Si tratta di Roma Sposa, in cui i due ex gieffini hanno sfilato indossando abiti da cerimonia di un noto atelier. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno dato l’impressione di fare le prove del matrimonio. I due sono apparsi complici e più innamorati che mai. In alcuni video apparsi in rete si vede la modella argentina osservare emozionata il compagno vestito da sposo. In una foto, invece, si vede il pallavolista argentino prendere in braccio la compagna a fine sfilata.
Helena Prestes e Javier Martinez hanno nei progetti futuri: il matrimonio
Il matrimonio è nei progetti futuri degli Helevier. Proprio Javier Martinez aveva parlato di esso nel corso di una recente ospitata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In quel frangente, il pallavolista argentino del Terni volley Academy aveva dichiarato le seguenti parole: “Io non voglio metterci troppo tempo, voglio essere maturo e creare una famiglia. Sogniamo il matrimonio, la proposta arriverà“. In quel frangente, la modella brasiliana aveva affermato che il compagno le chiede almeno tre volte alla settimana di sposarsi e di fare un figlio insieme. Intervistati invece dal settimanale Chi, Helena Prestes aveva detto scherzando alla giornalista a proposito della proposta di nozze: “Finirà, però, che glielo chiedo io, vedrà che finirà così.”