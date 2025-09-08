Helena Prestes e Javier Martinez: nuovo traguardo per la coppia del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello e da quel momento hanno passato quasi ogni momento insieme. Dopo aver trascorso dieci giorni a New York, gli Helevier sono tornati alla vita di tutti i giorni. Se la modella brasiliana continua a siglare importanti collaborazioni per alcuni brand italiani e internazionali, il pallavolista argentino è tornato alla sua passione. Il 30enne è stato ingaggiato per la nuova stagione di A3 dal Terni Volley Academy. In queste ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto un nuovo importante traguardo.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno appena festeggiato i 7 mesi di relazione

Gli Helevier hanno appena festeggiato i sette mesi di relazione. Per l’occasione, la coppia ha deciso di andare a vivere insieme a Terni in Umbria dove lui giocherà con la sua squadra di pallavolo. I due sono apparsi felici di poter iniziare un nuovo capitolo della vita insieme come rivelato nei rispettivi profili social. Nel frattempo, un ex gieffino ha commentato la storia di Helena Prestes e Javier Martinez. Si tratta di Alfonso D’Apice, che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha dichiarato: “Sono molto contento per loro. Javier Martinez è un mio amico, gli voglio bene e spero che li lasciano vivere la loro relazione con serenità. Auguro a loro davvero il meglio.”