Ex gieffino commenta la storia di Helena Prestes e Javier Martinez: “Li auguro il meglio”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate in questo momento. I due hanno ottenuto popolarità partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello, dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. La coppia ha di recente fatto sognare i suoi fan con un viaggio da sogno a New York dove hanno avuto modo di visitare Times Square, Coney Island e l’Empire State Bulding. Recentemente, un ex gieffino ha rilasciato un’intervista alla rivista Mio dove ha detto la sua opinione sulla storia tra Helena Prestes ed il pallavolista argentino. Si tratta di Alfonso D’Apice che ha preso le difese della coppia, dichiarando: “Sono molto contento per loro. Javier Martinez è un mio amico, gli voglio bene e spero che li lasciano vivere la loro relazione con serenità. Auguro a loro davvero il meglio.”

Alfonso D’Apice era tornato a parlare di Javier Martinez e Helena Prestes solo poco tempo fa

Solo qualche giorno fa, Alfonso D’Apice era tornato a parlare di Javier Martinez e della modella brasiliana sui social. L’ex gieffino napoletano si era reso protagonista di un duro sfogo su Instagram, doveva aveva lanciato delle accuse contro i fan di Helena Prestes. In quell’occasione, l’uomo aveva scritto di aver ricevuto diversi messaggi subito dopo l’incidente stradale tra cui uno che diceva: “È il karma per quello che hanno fatto a Helena”. Sul pallavolista argentino, invece, Alfonso D’Apice aveva rivelato che era stato tra i primi a sincerarsi delle sue condizioni dopo aver saputo che aveva avuto un incidente a Las Vegas insieme a Chiara Cainelli.