Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo traguardo per la coppia: cos’è successo

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due di recente sono stati protagonisti di Verissimo dove hanno emozionato il pubblico di Canale 5 raccontando aspetti inediti della loro vita privata. Proprio oggi 7 ottobre gli Helevier festeggiano un nuovo importante traguardo. La modella brasiliana e il pallavolista argentino celebrano infatti gli otto mesi di storia d’amore. Per l’occasione, i fan hanno voluto celebrare tale ricorrenza speciale. Un utente su X ha scritto un messaggio dedicato ad Helena Prestes e Javier Martinez: “+8 mesi dall’inizio della pagina d’amore più bella di tutti i tempi, la vostra. Grazie per ogni tipo di emozione che ci avete fatto e che ci fate tutt’ora vivere. Tanti auguri a voi” mentre un altro ha scritto: “siete l’esempio che non esistono amori perfetti ma amori sani maturi dove il rispetto il sostegno e il perdono sono la base di tutto”.

Helena Prestes e le parole per Javier Martinez

Gli Helevier hanno preso parte all’ultima puntata di Verissimo dove hanno concesso una profonda intervista. Helena Prestes ha riservato parole d’amore e di stima nei confronti del compagno. La 35enne ha dichiarato: “Ogni giorno mi prova che mi ama, ti amo tanto e sei un uomo stupendo. Mi sento protetta, é il mio porto sicuro”. Allo stesso tempo, Javier Martinez ha detto sulla compagna: “Sono sempre più convinto che sei la persona giusta per me, me lo dimostri ogni giorno e te lo dimostro ogni giorno”. Nel frattempo, la coppia ha rivelato di essere incappata in una piccola disavventura a Terni. L’ex gieffina ha svelato nel corso di una diretta su Tiktok di essere costretta a lasciare l’abitazione nella città umbra poiché il suo cane non è ben accetto dai condomini. La donna ha comunque precisato che insieme al compagno hanno trovato una casa più bella e più grande.