Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo successo per la coppia: testimonial di un noto brand

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez in seguito alla loro partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la coppia non si è mai fermata, girando l’Italia in lungo e in largo per impegni di lavoro. In queste ore, gli Helevier così si fanno chiamare in rete hanno raggiungo un importante nuovo traguardo. La coppia è infatti la testimonial di un nuova linea sportiva di un noto brand di moda italiano. E’ uscita oggi 2 ottobre la collaborazione tra Yamamay e la Fila con Helena Prestes e Javier Martinez come testimonial. Neanche a dirlo, le foto della nuova collezione stanno già facendo il giro della rete, tanto da ottenere i consensi da parte del pubblico.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno partecipato alla festa di Chi

Helena Prestes e Javier Martinez, nel frattempo, hanno partecipato ieri alla festa di Chi che è avvenuta al Teatro Manzoni di Milano. In questo frangente, la modella brasiliana e il pallavolista del Terni volley academy hanno incantato indossano entrambi un look total black che ha messo in risalto la loro figura slanciata. I due sono apparsi innamoratissimi e complici di fronte ai giornalisti e telecamere del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Un evento che ha visto ospiti oltre agli Helevier, importanti volti dello spettacolo italiano tra cui Gerry Scotti, Amadeus, Samira, Simona Ventura adesso in onda su Canale 5 con il Grande Fratello ma anche Valeria Marini e Pamela Prati.