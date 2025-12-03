Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo impegno in tv dopo il Grande Fratello: ecco cosa faranno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. Gli Helevier – così si fanno chiamare dai loro fans – hanno ottenuto un grande successo grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove si sono innamorati. Nonostante siano passati diversi mesi dalla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, il pubblico continua a seguire entrambi con grande passione. Proprio i fans avranno modo di rivedere Helena Prestes e Javier Martinez in televisione tra qualche mese. Secondo quanto trapelato in rete, gli Helevier saranno i protagonisti di una puntata di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8. La modella brasiliana ed il pallavolista della Terni Volley Academy si sfideranno dietro ai fornelli in prove culinarie che saranno giudicate da una giuria.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano la loro storia fuori dal Grande Fratello

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez continuano la loro relazione fuori dalla casa del Grande Fratello. I due stanno ormai insieme da nove mesi e da poco si sono trasferiti a Terni dove lui ha ripreso la professione di pallavolista. Negli ultimi giorni, la modella brasiliana aveva difeso la sua storia d’amore da un attacco di un haters. In quell’occasione, la donna aveva scritto: “Non sai nulla di me, di noi. Non ho bisogno e non seguo consigli, questa piattaforma è mia. Noi facciamo quello che vogliamo e non quello che pensi sia giusto tu. Mi dispiace pensa alla tua vita che forse è meglio.“