Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo grande traguardo per la coppia: ecco quale

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini e vinta da Jessica Morlacchi. In quel frangente, il pallavolista e la modella brasiliana avevano fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore ricca di colpi di scena che avevano tenuto alta l’attenzione del pubblico da casa. In queste ultime ore, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno raggiunto un nuovo grande traguardo. Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato oggi 7 novembre i nove mesi di relazione. Per l’occasione, i fan hanno voluto dedicare alcuni pensieri alla coppia su X, dove sono molto attivi.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i nove mesi di storia d’amore

Gli Helevier festeggiano oggi i nove mesi di storia d’amore. Una ricorrenza che i due trascorreranno distanti. Helena Prestes si trova attualmente in Brasile per un viaggio di lavoro con un club esclusivo per gli amanti del kite surf, disciplina sportiva che pratica con grande passione. Javier Martinez, invece, è rimasto a Terni dove si sta allenando per scendere in campo la prossima domenica 9 novembre con la Terni Volley Academy. Il pallavolista argentino sarà chiamato all’impresa: portare la squadra alla prima vittoria stagionale dopo aver ottenuto due pesanti sconfitte nelle prime due giornate di campionato di A3.