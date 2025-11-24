Javier Martinez confessa: “E’ una responsabilità avere…”, le dichiarazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di molti mesi dalla sua esperienza all’interno del Grande fratello che gli ha dato la fama e l’amore. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha rilasciato un’intervista ad After Hours, trasmissione in diretta su Dazn e You tube che analizza le partite dei campionati di pallavolo in Italia. In questo frangente, Javier Maertinez ha fatto alcune interessanti osservazioni in merito al suo ritorno alla pallavolo e la sua esperienza al Grande fratello. Alla domanda, in che modo la popolarità influenzi positivamente o negativamente il suo stare in campo, il compagno di Helena Prestes ha dichiarato: “E’ una responsabilità, mi rendo conto purtroppo dico purtroppo perché la pallavolo in italia ha una visibilità che non si merita, siamo il primo sport a livello nazionale, mi sorprende e un po’ mi dispiace che un pallavolista che ha fatto un reality show abbia molta più visibilità rispetto a molti giocatori di Superlega.”

Javier Martinez rivela come gestisce la popolarità dopo il ritorno in campo

Ospite di After Hours, Javier Martinez ha parlato di come gestisce la popolarità in seguito al suo ritorno sul campo giocato. Il pallavolista 30enne ha dichiarato: “Per me è molto importante, è una responsabilità il fatto di avere sempre gli occhi addosso.. da un certo punto di vista mi piace perché spesso riesco a trasformarla in qualcosa di molto positivo che mi aiuta a stare in campo.” Lo schiacciatore argentino ha poi parlato della sconfitta della Terni volley academy rimediata contro la capolista del loro girone in A3. L’uomo ha spiegato che gli avversari sono stati perfetti, tanto da doverli farle solo gli applausi.