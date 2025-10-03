Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di un’ex gieffina: “Li continuo a sentire”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere l’alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia ha di recente incantato tutti, partecipando alla festa di Chi avvenuta al Teatro Manzoni di Milano. Proprio gli Helevier sono finiti al centro di un commento da parte di un’ex gieffina che ha condiviso con loro l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Amanda Lecciso che ha rilasciato un’intervista a Non succederà più, il programma radiofonico di Giada De Miceli. La sorella di Loredana ha svelato con quale gieffino è rimasta in buoni rapporti dopo l’esperienza all’interno del Grande fratello. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Degli altri concorrenti continuo a sentire Luca, Stefania, Helena Prestes, Javier Martinez, Michael, Federico, Mattia, Maxime, ne continuo a sentire diversi, Luca fa parte della mia quotidianità. Non ho più sentito né visto Pamela, Shaila e Jessica, almeno per il momento, poi chissà.”

Amanda Lecciso ha riabbracciato Helena Prestes e Javier Martinez al matrimonio di Luca Calvani

Amanda Lecciso ha riabbracciato Helena Prestes e Javier Martinez di recente. I tre hanno infatti preso parte al matrimonio di Luca Calvani avvenuto in Toscana nei giorni scorsi. Per l’occasione, la sorella di Loredana Lecciso ha fatto una sorpresa agli Helevier, regalandoli un tiramisù con le loro iniziali. Assente alla reunion in Toscana: Iago Garcia, con il quale Amanda Lecciso ha avuto un breve flirt. Intervistata da Giada De Miceli, la donna ha dichiarato in merito alla rottura con il noto attore spagnolo, oggi impegnato a Ballando con le stelle in Spagna: “Non è successo quando sono uscita, è nata fuori piano piano, frequentandoci fuori da quel contesto e a un certo punto ci si ritrova a dire che forse è qualcosa di più, invece no. Era una forma d’amore, lo é tuttora.”