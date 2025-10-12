Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di un’ex gieffina: “Hanno diversi progetti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata della scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Gli Helevier hanno ottenuto una notevole popolarità dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Di recente, la coppia è finita al centro di un commento da parte di un’ex gieffina, che ha condiviso con loro il reality show. Si tratta di Stefania Orlando che ha rilasciato un’intervista a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli: In questo frangente, la donna ha parlato di Helena Prestes e Javier Martinez facendo una rivelazione: “li ho visti di recente e sono molto ma molto innamorati…progettano tante cose insieme e sono una bellissima coppia”. Stefania Orlando ha fatto sapere che gli Helevier avrebbero importanti progetti in cantiere.

Stefania Orlando ha incontrato Helena Prestes e Javier Martinez alle nozze di Luca Calvani

Stefania Orlando ha incontrato gli Helevier molto di recente. L’ex gieffina aveva riabbracciato Helena Prestes e Javier Martinez nel corso dei festeggiamenti per le nozze di Luca Calvani avvenute in un agriturismo in Toscana. In questo frangente, la donna aveva pubblicato delle foto e dei video dell’incontro sui social. Una reunion che aveva visto anche la presenza di Amanda Lecciso, ospite anche lei delle nozze del suo grande amico Luca. Proprio la sorella di Loredana aveva sorpreso la modella brasiliana e il pallavolista argentino con un dolce al loro arrivo a casa di Luca.