Luca Calvani ha sposato Alessandro: ecco chi c’era degli ex gieffini alla cerimonia

Luca Calvani è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. L’ex concorrente del Grande Fratello ha il 29 settembre sposato il suo compagno di lunga data Alessandro in una cerimonia avvenuta in Toscana. Per l’occasione, l’attore toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vanity Fair, rivelando di aver voluto celebrare la vigilia del loro matrimonio con una cena insieme a tutti i famigliari e amici più cari. Luca Calvani ha dichiarato le seguenti parole: «Volevamo creare uno spazio per il nostro sentire collettivo. Ci siamo ispirati alle rehearsal dinner che vengono fatte negli Stati Uniti la sera prima della cerimonia, una serata leggera e divertente fra amici, ma ad un certo punto volevamo che calasse il silenzio, e che a lume di candela e senza telefoni potessimo condividere in privato dei pensieri di luce».

Luca Calvani ha sposato Alessandro in Toscana: assenti Helena Prestes e Javier Martinez alla cerimonia

L’attore ha sposato il compagno Alessandro in una cerimonia avvenuta in Toscana. Per l’occasione, Luca Calvani ha deciso di invitare alcuni agli ex gieffini che hanno preso parte insieme a lui al Grande fratello. Presenti all’evento Stefania Orlando e Amanda Lecciso. Assenti, invece, Helena Prestes e Javier Martinez nonostante avessero partecipato alla serata della vigilia del matrimonio. La coppia è dovuta tornata a Terni per impegni lavorativi. Proprio la modella brasiliana aveva dedicato alla coppia una struggente poesia di Gibran che faceva in questo modo: “Quando l’amore vi chiama seguitelo anche se le sue vie sono ardue e ripide. E quando le sue ali vi avvolgono abbandonatevi a voi.”