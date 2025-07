Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di lei: “Mio papà mi ha scritto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare gli italiani nonostante la fine del Grande Fratello avvenuta diversi mesi fa. La coppia ha saputo guadagnarsi un nutrito fanbase in seguito all’esperienza fatta nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ieri 26 luglio, l’ex gieffina ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok, dov’è molto seguita e attiva. La donna ci ha tenuto a ringraziare i fan per i regali che hanno fatto a lei e al suo compagno. In questo frangente, Helena Prestes si è lasciata andare ad una rivelazione mentre stava guardando un album di foto tratte dal Grande Fratello. La donna ha svelato: “Mio papà mi ha scritto solo per questo bacio. Non vuole che lo bacio così davanti a tutti”, facendo riferimento ad un bacio in piscina che si era scambiata col pallavolista argentino.

Helena Prestes, giornata a Milano con Mattia Fumagalli

Proprio ieri Helena Prestes si è mostrata in compagnia di un altro ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli, con la quale la donna ha stretto un grande rapporto d’amicizia dopo essersi conosciuti nella casa più spiata d’Italia. La 35enne e il maestro di sci hanno passato una giornata a fare shopping coi nipoti di lei a Milano. Nel frattempo, Javier Martinez è stato annunciato come nuovo giocatore del Terni Volley Academy, squadra di pallavolo che milita nel campionato di Serie A3. In merito a ciò, il ct della squadra ha rilasciato alcune dichiarazioni sul pallavolista che citano in questo modo: “è sicuramente uno dei giocatori di punta del nostro roster perchè oltre ad essere un bravo ragazzo è un professionista serio, che in allenamento dà sempre il 100% e poi può giocare come schiacciatore che come opposto.”