Helena Prestes e Javier Martinez, la reunion con due ex gieffini è in sauna: il siparietto divertente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere l’alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande fratello si sta godendo un momento di grande popolarità. Nella giornata del 13 settembre, gli Helevier così si fanno chiamare dai fan hanno preso parte alla festa di compleanno di un ex gieffino. Si tratta di Federico Chimirri, noto deejay e chef che ha da poco compiuto 35 anni. Per l’occasione, Helena Prestes e Javier Martinez hanno preso parte ad un evento privato dov’era presente anche un altro ex concorrente del Grande fratello. Michael Castorino che con la coppia ha condiviso alcune settimane all’interno del programma prima di venire eliminato.

Helena Prestes e Javier Martinez, sauna con Federico Chimirri e Michael Castorino

Gli Helevier hanno avuto una piccola reunion con due ex gieffini a Milano. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove la si vede in sauna in compagnia di Javier Martinez, Michael Castorino e Federico Chimirri. Nel filmato si vede i quattro ex gieffini parlare all’interno dell’ambiente con la seguente didascalia: “Sauna talk un must”. La modella brasiliana ha voluto così ricordare i momenti passati all’interno del reality show targato Mediaset. Nel frattempo, la 35enne ha annunciato l’arrivo di nuovi progetti lavoratori nel corso di un evento a Milano dove ha presentato una linea di trucco di cui è testimonial.