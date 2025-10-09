Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi alle nozze di Luca Calvani: “E’ un amore speciale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano. La coppia ha di recente preso parte alle nozze di Luca Calvani avvenute in Toscana una settimana fa. Per l’occasione, la fotografa Letizia Di Candia ha pubblicato alcuni scatti dei due ex gieffini durante i festeggiamenti. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram della fotografa si vedono la modella brasiliana e il pallavolista del Terni Volley Academy alle prese con la pizza o mentre si scambiano sguardi complici e risate durante un ballo. Neanche a dirlo, le foto hanno fatto in breve tempo il giro del web. Tanti i commenti di elogio verso Helena Prestes e Javier Martinez come questo che ha scritto: “Bellissimi, innamoratissimi, i più veri, i più puri.”

Javier Martinez e Helena Prestes protagonisti della festa di Chi a Milano

Nel frattempo, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno preso parte alla festa per i trent’anni del settimanale Chi avvenuta al teatro Manzoni di Milano nei giorni scorsi. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ad Alfonso Signorini, il conduttore della serata. In un video circolato in rete si vede lo schiacciatore della Terni Volley Academy dichiarare le seguenti parole: “E’ nato un amore speciale, da quando siamo usciti dalla Casa abbiamo sempre convissuto“. La modella brasiliana, invece, ha dichiarato: “sono innamorata mi trovo benissimo e mi sono trasferita a Terni”