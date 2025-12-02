Ex gieffino copia Helena Prestes: presa una decisione social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i personaggi dello spettacolo che stanno facendo più parlare in questo momento. La donna ha ottenuto una grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande fratello dov’è arrivata in finale prima di essere eliminata. Proprio la modella di origini brasiliane ha dimostrato di aver aperto la strada ad un nuovo fenomeno che si sta espandendo in questo momento sui social. Molti ex gieffini hanno deciso di aprire un canale esclusivo su Instagram. Dopo Lorenzo Spolverato, ecco che anche Tommaso Franchi ha copiato la scelta di Helena Prestes. Il senese ha aperto un suo canale dove poter condividere coi propri fan contenuti esclusivi della sua vita privata e professionale al costo di 2,99 euro al mese.

Tommaso Franchi ha aperto un canale esclusivo come Helena Prestes

Dopo Lorenzo Spolverato, ecco che anche Tommaso Franchi ha deciso di copiare la scelta presa dalla compagna di Javier Martinez ed aprire un suo canale esclusivo su Instagram. Neanche a dirlo, la decisione ha suscitato la reazione del popolo social. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto: “Anche Tommy ha aperto il canale esclusivo dopo Lorenzo e Helena. L’unica che è stata insultata? Helena”. Altri, invece, hanno accusato il ragazzo di essere un po’ incoerente dopo che al Grande fratello aveva ammesso di non usare i social. Proprio l’ex gieffino era finito al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni grazie al lancio dei suoi due profumi in collaborazione con una nota profumeria del Chianti.