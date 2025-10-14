Helena Prestes e Javier Martinez inediti: “Ecco per cosa litighiamo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più seguita dell’ultima edizione del Grande fratello dove sono arrivati entrambi alle fasi conclusive. I due hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in uscita oggi in tutte le edicole italiane. In questo frangente, gli Helevier hanno rivelato alcuni dettagli inediti della loro nuova vita a Terni dove si sono trasferiti da un po’ di settimane. Alla domanda, se hanno delle discussioni, Javier Martiez ha preso la parola dichiarando che spesso discute con la compagna per delle stupidaggini: “magari torno stanco dagli allenamenti e se mi dice di fare qualcosa fingo di non sentire. La routine, insomma”. Allo stesso tempo, Helena Prestes ha ammesso: “Litighiamo per il disordine: Javi lascia bicchieri e tazzine in giro. Piccole cose, che però non si aggravano”

Helena Prestes parole al miele per Javier Martinez

Intervistati dal settimanale Chi, Helena Prestes ha usato parole al miele nei confronti di Javier Martinez. La modella brasiliana ha raccontato che grazie al pallavolista del Terni Volley Academy le loro liti non sorpassano mai il limite. La donna ha detto: “è bravissimo a smorzare la discussione: mi dice “Sono dieci minuti che stiamo discutendo. Abbiamo davvero così bisogno di avere ragione?“. La donna ha quindi rivelato di essere pronta a diventare madre anche se ammette di avere molta paura. L’ex gieffina ha raccontato: “Prima di incontrarlo pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima“.