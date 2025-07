Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo dopo il Grande Fratello: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano la loro estate magica dopo essere usciti tre mesi fa dalla casa del Grande Fratello, dove hanno raggiunto la fase finale. Da quel momento, la coppia non si più lasciata, tanto da condividere ogni momento insieme. Proprio oggi 7 luglio, gli Helevier così si fanno chiamare dai fan sui social, hanno raggiunto un nuovo importante traguardo. Helena Prestes e Javier Martinez hanno infatti festeggiato i cinque mesi di relazione. In questo momento, la coppia si è recata nelle Marche come testimoniato alcuni video e foto pubblicati sui social. Solo di recente, i due hanno fatto sognare il pubblico quando hanno partecipato ad una manifestazione sportiva a Rimini. In quel frangente, il pallavolista argentino si è reso protagonista di una partita di beach volley sotto gli occhi della fidanzata.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i cinque mesi di relazione

Gli Helevier hanno festeggiato i cinque mesi di relazione. Proprio Helena Prestes aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Javier Martinez nel corso di un’ospitata nel podcast di Vanessa Villa dal titolo Forte e Fragile. In quel frangente, la finalista del Grande Fratello aveva dichiarato le seguenti parole: “Il mio rapporto con lui qui fuori è intenso, stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza perché non è uno scherzo, noi sappiamo dentro quello che proviamo e anche il nostro modo di reagire, quindi lo stiamo tenendo riservato“. La donna aveva poi aggiunto in merito alle critiche che spesso l’avevano travolta: “Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi.“