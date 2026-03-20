Helena Prestes e Javier Martinez fanno sognare i fans: cosa hanno fatto i due ex gieffini

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Helena Prestes e Javier Martinez hanno ottenuto un grande successo, partecipando all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. La coppia è tornata a far parlare di loro nelle scorse ore quando ha deciso di fare una diretta social. In particolare, la modella brasiliana ha avviato una live su Tiktok dove è entrato Javier Martinez. In questo frangente, i due ex gieffini hanno fatto sognare i loro fans, scambiandosi sguardi languidi e tenere parole d’amore. Ad un certo punto della diretta, Helena Prestes ha domandato al compagno se l’amava. La risposta del pallavolista argentino non si è fatta attendere, tanto da esclamare: “certo che ti amo sc*ma. Sai che in queste live così non mi viene da fare lo sdolcinato. Lei mi dice sempre che sono molto dolce ma io lo faccio nei nostri momenti.”

Helena Prestes e quella rivelazione bollente su Javier Martinez

La relazione degli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – continua a vele spiegate. Solo nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva fatto una nuova diretta su Tiktok dove aveva fatto una rivelazione bollente in merito alla sua storia d’amore con Javier Martinez. La donna aveva dichiarato parlando di un episodio avvenuto nel corso della giornata passata col compagno: “Non abbiamo fatto la vasca. E’ stato molto divertente questo momento, ha fatto la doccia lui mentre lo guardavo. Menomale non ci sono le telecamere, la mia faccia da sc*ma mentre lui fa la doccia. Non è per tutti, non è facile.”