Helena Prestes e Javier Martinez distanti: svelato il motivo

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi in seguito alla loro partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, vinto da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da quasi nove mesi. Di recente, la coppia è andata a vivere a Terni dove lui gioca per la squadra locale che milita nel campionato di A3. In queste ultime ore, però, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati al centro dell’attenzione. La coppia si è separata ma non per una crisi o una rottura ma bensì per motivi di lavoro. La modella brasiliana è partita per un viaggio di lavoro in Brasile, terra in cui è nata e cresciuta. La donna ha annunciato la sua partenza nelle ultime ore in un messaggio postato nel suo canale di Instagram.

Helena Prestes in Brasile: ecco perché

Gli Helevier si trovano al momento in due continenti diversi. Helena Prestes ha raggiunto il Brasile per un viaggio lavoro con Cometa, un club per soci che offre l’acceso a case in destinazioni popolari per gli amanti dello sport. La donna ha annunciato la partenza in un messaggio su Instagram dove ha scritto: “Ci saranno dei mini blog di questo desideratissimo viaggio con Cometa e Juniqua. Sono enormemente felice.. Visiterò posti bellissimi e chiaro tanto sport, yoga e un po’ di relax.” Al momento non è chiaro per quanto tempo l’ex concorrente del Grande fratello rimarrà nella sua madre patria a praticare kite-surf, fare yoga e rilassarsi.