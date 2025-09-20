Helena Prestes e Javier Martinez distanti: ecco cosa sta accadendo alla coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. I due hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia all’interno della casa del Grande Fratello, che riaprirà i battenti il prossimo 29 settembre. In questo momento, gli Helevier sono distanti ma non per una crisi ma per impegni di lavori. La modella brasiliana infatti sta registrando un nuovo programma che debutterà nel 2026 su Amazon Prime Video. Helena Prestes è stata annunciata tra le concorrenti di The Fifty, il nuovo reality show che vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in prove fisiche e di cultura. Allo stesso tempo, Javier Martinez è impegnato con gli allenamenti della sua squadra, la Terni Volley Academiy che disputerà il campionato di A3 da fine ottobre.

Helena Prestes e Javier Martinez distanti per impegni di lavoro

Gli Helevier si trovano al momento distanti a causa di impegni di lavoro. Se Helena Prestes sta registrando un nuovo reality show, le cui riprese si concluderanno il prossimo 22 settembre, il compagno Javier Martinez è reduce dalla prima amichevole della sua squadra contro Volley Altotevere svoltasi ieri 19 settembre a Terni. Lo schiacciatore argentino si è messo in mostra, collezionando alcuni punti sia al servizio che in schiacciata. Nonostante gli impegni, la coppia appare innamoratissima. Secondo quanto riportato LolloMagazine, la modella brasiliana sarebbe pazza d’amore per il compagno conosciuto nel Grande Fratello. Nel trafiletto presente sul sito si leggono le seguenti parole: “Tra una sfida e l’altra ha confessato che non vede l’ora di tornare da lui perché gli manca tantissimo.”