Helena Prestes e Javier Martinez, disavventura per la coppia: ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia è tornata a far parlare di sé per una disavventura di cui è rimasta vittima. A rivelare tutto è stata la modella brasiliana quando ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok. In questo frangente, la donna si è mostrata seduta sulle gradinate del palazzetto mentre osservava il compagno durante un allenamento con la sua squadra. La 35enne ha intrattenuto i suoi fan raccontando alcuni dettagli inediti della sua nuova vita a Terni. Helena Prestes ha stupito tutti quando ha annunciato che molto presto lei e Javier Martinez saranno costretti a cambiare casa perché la loro cagnolina Amy non è stata accettata nel condominio. La modella brasiliana ha rivelato che hanno già trovato una nuova abitazione più grande e più bella di quella in cui sono adesso.

Helena Prestes e Javier Martinez protagonisti di Verissimo

Gli Helevier sono stati i protagonisti della puntata di Verissimo del 5 ottobre. Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato dettagli inediti della loro storia d’amore ai microfoni del programma condotto da Silvia Toffanin. Il pallavolista argentino ha rivelato le seguenti parole: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato. Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati”. Allo stesso tempo, la modella brasiliana ha affermato che nella città umbra non le manca nulla, tanto che la convivenza era tra i loro progetti.