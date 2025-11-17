Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: il gesto che emoziona i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello, dove hanno raggiunto entrambi le fasi finali. La 35enne ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato due settimane in Brasile per motivi di lavoro e di svago. La donna ha avuto modo di riabbracciare il fidanzato, rimasto a Terni dov’è ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo. Proprio Helena Prestes ha annunciato la tanto attesa reunion con Javier Martinez con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Nella foto postata si vede la 35enne tenere la mano del pallavolista argentino a bordo della loro auto. Neanche a dirlo, il ritorno degli Helevier ha scatenato la reazione da parte del popolo social e sopratutto dei loro fans. Un utente ha scritto: “Che belli. Finalmente si sono riuniti.”

Helena Prestes è tornata in Italia: ad accoglierla il padre di Javier Martinez

Javier Martinez ha potuto riabbracciare Helena Prestes, appena tornata dal Brasile per un viaggio lavoro con Cometa Living, un gruppo esclusivo di membri con la passione del kite surf. Proprio la donna aveva annunciato il suo ritorno in Italia lo scorso 16 novembre con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Nel post pubblicato sui social si vedeva la modella brasiliana insieme al suocero a bordo di un auto. Il padre di Javier Martinez aveva accompagnato la nuora a Terni al posto di suo figlio, impegnato a Lecce con una nuova partita della sua squadra.