Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: ecco dove sono stati beccati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo aver passato un’estate da sogno tra viaggi all’estero e in Italia. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello è stata per una settimana distante per impegni di lavoro. La modella brasiliana ha preso parte alle registrazioni di un nuovo programma di Amazon Prime Video. La 35enne, infatti, ha registrato dal 15 al 22 settembre il nuovo reality show The Fifty che debutterà nel 2026 sulla piattaforma americana. Allo stesso tempo, Javier Martinez è stato impegnato con gli allenamenti con la sua squadra, la Terni Volley Academy, che disputerà a fine ottobre la prima partita di campionato A3. Una distanza che si è colmata nei giorni scorsi quando Helena Prestes ha raggiunto il compagno a Terni, dove abitano da ormai qualche settimana.

Helena Prestes beccata alla partita di Javier Martinez a Teramo

La modella brasiliana ha riabbracciato Javier Martinez al termine delle registrazioni di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon. Helena Prestes ha raggiunto Terni dove ha casa con il compagno. Proprio la coppia ha fatto notizia nella giornata di ieri. L’ex gieffina è stata beccata da alcuni fan a Teramo a vedere l’amichevole dello schiacciatore argentino contro l’ABBA Pineto Volley, una squadra che milita in A2. In questo frangente, la donna ha scattato alcune foto al compagno ed ha avuto modo di salutare alcuni fan che erano intervenuti alla partita per vedere il 30enne argentino giocare con la Terni Volley Academy. Neanche a dirlo, le immagini hanno fatto in breve tempo il giro della rete. Molti i commenti di apprezzamento apparsi per gli Helevier, che si confermano oggi una delle coppie più amate uscite dal Grande Fratello.