Helena Prestes e Javier Martinez, confessione inedita: “Non è stato facile…”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da ormai otto mesi dopo essersi conosciuti più di un anno fa nella casa del Grande Fratello dove sono arrivati entrambi alle fasi conclusive del reality show. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé di recente quando ha rilasciato delle interessanti confessioni al settimanale Chi. Helena Prestes e Javier Martinez hanno parlato del loro futuro, facendo una riflessione. Il pallavolista argentino ha ammesso senza tanti giri di parole: “Veniamo da realtà talmente complesse, siamo cresciuti in quartieri difficili, non eravamo né ricchi, né benestanti e neppure…” L’uomo ha poi aggiunto: “Non è stato facile, ma grazie a quelle esperienze oggi siamo capaci di goderci il presente e di avere fiducia nel futuro. Per noi il peggio è passato.”

Javier Martinez ha trasmesso tranquillità ad Helena Prestes

Gli Helevier hanno parlato del loro futuro nel corso di una recente intervista. Helena Prestes ha dimostrato di essere più cauta, dichiarando in questo modo: “Javier Martinez è sempre molto calmo, tranquillo. Lui preferisce affrontare il problema quando c’è, non prima.” La modella brasiliana ha confidato che il compagno le trasmette una tranquillità che non aveva mai avuto prima di incontrarlo. Nonostante questo, la donna ha confidato che per carattere preferisce pianificare. Nel frattempo, la 35enne e il compagno sono reduci da un grande successo ottenuto a Roma Sposa, dove hanno sfilato per un noto atelier vestiti in abiti da cerimonia.