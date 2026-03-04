Ex protagonista del Grande Fratello 2024 lancia il suo primo libro: ecco quando esce

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione medica. In queste ore ad entrare al centro dell’attenzione è stata un’ex gieffina che ha partecipato al reality show nel 2024. Si tratta di Shaila Gatta che presto debutterà come scrittrice con il suo primo libro dove racconta dettagli della sua vita e della sua esperienza al Grande fratello, dove aveva fatto molto chiacchierare per la sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Il prossimo 24 marzo uscirà in commercio Fuori Onda, il primo libro autobiografico di Shaila Gatta edito da Sperling & Kupfer. Un’uscita molto attesa da parte dei fans, desiderosi di conoscere alcuni retroscena della vita della donna.

Shaila Gatta del Grande fratello diventa scrittrice: in arrivo Fuori Onda

Fuori Onda uscirà il 24 marzo in tutte le librerie italiane. Il primo libro di Shaila Gatta è pronto a far discutere il pubblico italiano. Proprio l’ex protagonista del Grande fratello aveva parlato della sua nuova avventura su Instagram. La donna aveva scritto: “Come ogni percorso, nulla è immediato, nulla è facile. Spesso bisogna combattere affinché la propria identità venga vista. Bisogna rialzarsi dai tanti no che ci vengono detti. Perché le persone fanno fatica a fidarsi delle novità, puntano spesso sulle certezze. Ma è quando c’è qualcuno che dà speranza a un futuro nuovo, che da fiducia ai giovani, che il mondo può avere una grande evoluzione. Questo è il mio libro, oggi nero su bianco. Ne ho parlato tanto e finalmente sta prendendo vita perché quel qualcuno mi ha dato fiducia. Quel qualcuno è rimasto rapito da questo lavoro ed ha finalmente visto me non per la copertina che vesto da anni, ma come la persona che sono e che ogni giorno proteggo“