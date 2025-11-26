Helena Prestes e Javier Martinez, arriva una segnalazione sulla coppia: “Visti più volte…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere al centro dell’attenzione a distanza di mesi dalla fine del loro Grande Fratello, che li ha visti protagonisti grazie alla loro storia d’amore. Gli Helevier – cosi si fanno chiamare dai fans – sono finiti al centro di una segnalazione da parte di Amedeo Venza. Il noto esperto di gossip ha riportato le parole di un utente che gli ha scritto: “Io sono di Terni, ho visto più volte i ragazzi e sinceramente sono sempre stati gentili, sorridenti e disposti a fare foto con tutti.” Parole che arrivano dopo che Amedeo Venza aveva riportato un’altra segnalazione che sosteneva che Helena Prestes avesse avuto un comportamento poco lusinghiero nei confronti di un fan che l’aveva incontrata in un negozio insieme a Javier Martinez.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno già fatto l’albero di Natale

Gli Helevier, nel frattempo, hanno emozionato i loro fans nel corso delle ultime ore. Helena Prestes e Javier Martinez hanno già fatto l’albero di Natale come mostrato in alcuni video e foto pubblicati in rete. In alcune storie postate su Instagram si vede la coppia addobbare il loro albero insieme alla sorella e nipote di lei. Un ritratto di famiglia felice che ha colpito i fans che seguono la coppia da ormai molti mesi. Nel frattempo, la modella brasiliana è tornata a Milano per impegni di lavoro. La donna ha pubblicato un messaggio nel suo canale d’Instagram dove ha rivelato di essere stanca ma felice dopo un’intera giornata passata a lavorare.