Helena Prestes e Javier Martinez ancora distanti: svelato il motivo

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie uscite dalla scorsa edizione del Grande fratello. I due stanno insieme da nove mesi e da poco hanno deciso di andare a convivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che disputa attualmente il campionato di A3 di pallavolo. In questi ultimi giorni, Helena Prestes e Javier Martinez sono distanti ma non per una crisi o una rottura come potrebbero pensare i malpensanti ma bensì per motivi di lavoro. La modella brasiliana è da oltre una settimana in Brasile per una collaborazione con Cometa Living, un club esclusivo per membri con la passione del kite surf. Il pallavolista argentino, invece, è rimasto in Italia, impegnato con la Terni volley academy dove ricopre il ruolo di schiacciatore.

Helena Prestes e Javier Martinez distanti ma uniti contro gli haters

Gli Helevier si trovano distanti per motivi di lavoro. Helena Prestes è attualmente in Brasile dove si sta concedendo delle giornate in spiaggia e tra le onde del mare con il suo amato kite. Nel corso delle ultime ore, però, la coppia ha unito le forze contro un nemico comune: gli haters. Proprio Javier Martinez ha difeso la sua relazione dagli attacchi social in una storia postata nel suo profilo Instagram. Il pallavolista argentino ha scritto: “Posso sbilanciarmi per una volta? Cari haters per favore metteteci tutto l’impegno perché mi diverte un casino vedervi rosicare.” Dopo lo sfogo dell’uomo, è arrivato un lungo comunicato da parte della sua compagna che ha postato su X contro gli haters.