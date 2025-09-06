Helena Prestes è il nuovo volto di una linea di make-up: “Un inno all’autenticità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes in seguito all’esperienza fatta all’interno del Grande Fratello. La modella brasiliana è riuscita a siglare importanti collaborazione dopo la fine del reality show targato Mediaset. Dopo essere volata a New York per prendere parte ad una nuova campagna pubblicitaria per un brand internazionale, la donna ha fatto ritorno a Milano. In queste ultime ore, l’ex gieffina è stata annunciata come nuovo volto di una linea di make-up. Nei canali ufficiali di Qstudio Make Up si legge il seguente annuncio: “La luce vera ha un volto, benvenuta Helena Prestes. La nuova campagna Riflessi di Luce è un inno all’autenticità ed alla bellezza interiore.” Nel post il brand scrive di aver scelto la modella brasiliana per la sua presenza magnetica ed il modo sincero e non costruito di essere sé stessa.

Helena Prestes è la nuova testimonial di Qstudio Make Up

Helena Prestes è la nuova testimonial di Qstudio Make Up. Per l’occasione, i canali social del brand hanno postato un video in cui si vede la modella brasiliana posare ed indossare alcuni look eseguiti con i loro trucchi. In occasione dell’uscita della nuova collaborazione, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un post nel suo canale d’Instagram: “Ho appena pubblicato un lavoro che ci tengo molto, andate a vedere e fatemi sapere.” Neanche a dirlo, il nuovo progetto dell’ex gieffina ha scatenato i commenti sia da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che dei suoi sostenitori come questo di un utente apparso su Instagram: “Sei bellissima come sempre, sei luce, sei la nostra Dea.”