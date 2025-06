Helena Prestes e il messaggio social pieno di gratitudine: “E’ una fonte d’ispirazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è il personaggio uscito dal Grande Fratello che sta avendo più successo. La donna ha siglato collaborazioni su collaborazioni in seguito al percorso fatto all’interno del reality show, dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana ha lasciato momentaneamente Milano per recarsi in Svizzera e più precisamente a Zurigo per prendere parte ad un nuovo progetto. In dettaglio, la compagna di Javier Martinez ha scattato alcune foto per la nuova campagna pubblicitaria di Primadonna per la stagione autunnale. La donna ha postato alcune foto e stories nel suo profilo Instagram dove ha aggiornato i suoi fan della sua nuova collaborazione. Un periodo davvero fortunato per Helena Prestes che appare inarrestabile in seguito alla partecipazione al Grande Fratello.

Helena Prestes grata sui social: il messaggio

La modella brasiliana si trova attualmente a Zurigo per scattare una campagna pubblicitaria di un noto brand italiano. Helena Prestes ha condiviso nelle sue stories di Instagram una foto dove ha annunciato la fine dello shooting. In esso, l’ex concorrente del Grande Fratello appare particolarmente grata, tanto da scrivere il seguente messaggio: “circondata da persone adorabili, gentili e incredibilmente instancabili. La loro energia è una fonte d’ispirazione, la passione è davvero la chiave.” La donna ha chiuso un altro contratto dopo che solo alcuni giorni prima aveva preso parte alle riprese della nuova edizione di Celebrity Chef insieme al compagno Javier Martinez conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia.