Helena Prestes e il dolce messaggio sui social: “Sinceramente commossa”

Helena Prestes ha appena festeggiato 35 anni con una festa organizzata in Grecia. Per l’occasione, la modella brasiliana ha fatto una live su Instagram dove ha ringraziato tutte le persone che le hanno mandato un pensiero nel giorno del suo compleanno. Tra questi anche quello del fidanzato Javier Martinez, il quale ha postato nel suo profilo Instagram una storia con l’ex gieffina mentre abbraccia un orso gigante con la scritta: “Buon compleanno amore mio.” A distanza di alcune ore dalla festa, Helena Prestes è tornata a far parlare sé per un dolce messaggio pubblicato nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila persone. La donna ha scritto le seguenti parole: “il mio compleanno è stato ieri… e oggi mi porto ancora dentro tutto l’amore che mi avete regalato. Grazie di cuore per ogni messaggio, ogni chiamata, ogni pensiero. Mi avete fatta sentire profondamente amata, accompagnata, e sinceramente commossa.”

Helena Prestes ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto nel suo compleanno

Nel messaggio postato da Helena Prestes, si leggono: “A volte non servono grandi cose: bastano parole sincere, gesti semplici e quella presenza che scalda il cuore. E voi ci siete stati, in tanti modi.” La donna ci ha poi tenuto a ringraziare tutte le persone per l’affetto e la luce che le hanno donato per rendere il suo compleanno molto speciale. La modella brasiliana sta godendo di un momento d’oro come detto da lei stessa nella diretta Instagram. La compagna di Javier Martinez sarà infatti protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per un noto marchio di make up come annunciato in alcune storie postate nel suo profilo.