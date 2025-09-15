Helena Prestes, duro sfogo sui social: “Siamo in ostaggio di titoli…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano in seguito alla sua esperienza all’interno del Grande fratello, che tornerà il 29 settembre con una nuova edizione condotta da Simona Ventura. La modella brasiliana si è resa protagonista di uno sfogo sui social dov’è molto attiva. La donna ha preso le difese di Felipe Neto, un influencer brasiliano che è finito al centro della polemica per aver cancellato alcuni post contro la Destra e Trump, temendo di perdere il visto per gli Usa. Di qui, sono arrivate le parole di Helena Prestes, che su X, il vecchio Twitter ha scritto: “Molte persone chiamano Felipe Neto “comunista”, ma è sbagliato. Comunismo = ideologia che difende una società senza classi e senza proprietà privata dei mezzi di produzione. Felipe Neto = progressista, critico nei confronti della destra, ma non comunista.”

Helena Prestes e la riflessione sui social

La compagna di Javier Martinez si è lasciata andare a dei commenti in merito alla situazione che sta vivendo il Brasile ed il mondo in generale. In un altro post pubblicato sempre su X, Helena Prestes scrive la seguente riflessione: “Il mondo sta vivendo un’ondata di sensazionalismo: esageriamo tanto questioni banali quanto fatti seri. Invece di generare soluzioni, diventiamo ostaggi di titoli e controversie. Restiamo intrappolati in un flusso infinito di rumore, senza risultati concreti.” Di qui, è arrivata la reazione da parte degli utenti in rete. Un fan dell’ex gieffina ha scritto: “ormai mettiamo tutto nello stesso calderone, è come se ci facessimo scivolare addosso qualsiasi cosa succeda e ne abbiamo fatto la normalità… Forse è più semplice far finta che tutto vada bene piuttosto che affrontare e risolvere i problemi”