Helena Prestes, duro sfogo sui social: “Leggo delle cose”, ecco con chi ce l’ha

Helena Prestes continua a stare al centro dell’attenzione nonostante la fine del Grande Fratello avvenuta diversi mesi fa. La modella brasiliana si trova a New York per impegni di lavoro. La donna ha preso parte ad una nuova campagna di moda per un brand internazionale. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. L’ex gieffina ha postato un messaggio nel suo profilo X, dove è apparsa sorpresa dal pessimismo presente in Italia nell’ambiente commerciale. Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Leggo delle cose é semplice. L’Italia non ha bisogno di pessimismi: anche se i sondaggi parlano di fiducia in calo, la nostra forza è restare uniti e difendere chi lavora e produce. È così che si costruisce il futuro.”

Helena Prestes annuncia un progetto speciale in Italia

Il messaggio d’incoraggiamento dell’ex gieffina ha scatenato la reazione da parte dei suoi numerosi fan. Un utente ha scritto: “gli italiani dovrebbero imparare a fare forza comune invece che disperdersi, tutti per uno, uno per tutti sarà sempre la forza del popolo di fronte qualsiasi cosa, purtroppo è così semplice”: Nel frattempo, Helena Prestes continua il suo momento d’oro. La compagna di Javier Martinez ha annunciato sempre sul suo profilo X che prenderà parte ad uno speciale progetto in Italia. Per questo motivo, la modella brasiliana ha smentito una sua possibile partecipazione alla New York Fashion Week in programma a settembre nella città americana.