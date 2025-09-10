Helena Prestes, duro sfogo sui social: “La vita non è fatta di telefonino”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé ieri sera quando si è resa protagonista di un duro sfogo nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rompere il silenzio contro alcuni fan che l’hanno accusata di non stare postando più niente da quando si è trasferita a vivere a Terni insieme a Javier Martinez, il fidanzato conosciuto nella casa più spiata d’Italia. Helena Prestes ha pubblicato il seguente messaggio: “ricordate che le persone lavorano vivono devono sistemare la casa e devono anche stare in pace. La vita non è fatta di telefonino. Capisco che siete molto fissate al grande fratello, ma questa è la vita reale e c’è tanto da fare credetemi….”.

Helena Prestes svela un retroscena della sua nuova vita a Terni

Nel corso della giornata di ieri 9 settembre, Helena Prestes ha pubblicato alcuni messaggi social per rispondere ai fan invadenti e chi chiedeva notizie su di lei. In questo frangente, la modella brasiliana ha rivelato anche un retroscena in merito alla sua nuova vita a Terni al fianco di Javier Martinez. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Per chi vuole sapere se sto bene o se stiamo bene stiamo bene….sono felice, è un bello cambiamento per noi, e ci volle anche privacy sono felice e ho tantissime novità grazie mille”. Nel frattempo, la modella brasiliana ha già lasciato Terni per un nuovo impegno professionale. La donna si trova a New York per prendere parte ad una campagna anche se al momento non è chiaro quale sia il brand.