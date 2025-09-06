Helena Prestes, duro sfogo sui social: “E’ una guerra contro l’umanità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo in seguito alla sua partecipazione all’interno del Grande Fratello, dove ha dimostrato di avere un forte carattere. In queste ore, la donna si è resa protagonista di un duro sfogo nel suo profilo X, che conta oltre 50 mila followers. L’ex gieffina è apparsa molto addolorata dalla guerra che sta accadendo sia in Ucraina che nella striscia di Gaza. Helena Prestes ha scritto diversi post sulla questione ed in uno ha scritto: “Israele ha bombardato un grattacielo a Gaza dopo aver intimato ai civili di evacuare. Decine di morti. Questa non è difesa, è una guerra contro l’umanità. Non possiamo restare in silenzio! Cessate il fuoco ora!”.

Helena Prestes addolorata per la guerra in Ucraina e sulla striscia di Gaza

La compagna di Javier Martinez è apparsa scossa per i fatti drammatici che stanno accadendo sia in Ucraina che sulla striscia di Gaza. Helena Prestes ha pubblicato alcuni tweet sulla questione che hanno fatto in breve tempo il giro della rete e scatenato i consensi da parte dei suoi sostenitori. In un post, la 35enne ha scritto: “Decarlos Brown Jr. avrebbe accoltellato un rifugiato ucraino in fuga dalla guerra a bordo della metropolitana leggera di Charlotte. Un’eco BRUTALE del fallimento dei sistemi di salute mentale e GIUSTIZIA. Non posso credere a quello che ho visto! Dobbiamo fare di meglio!!!!!”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha concluso il suo lungo sfogo, dichiarandosi addolorata per la così tanta violenza vista.