Helena Prestes, dolci parole per Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello: “Un vero genio”

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana insieme a Javier Martinez hanno partecipato alla Festa del settimanale Chi avvenuta ieri al Teatro Manzoni a Milano. Un evento, che ha visto ospiti oltre alla coppia anche illustri personaggi del mondo dello spettacolo italiano come Amadeus, Raoul Bova, Gerry Scotti, Pamela Prati, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha condotto la serata, dove ha avuto modo d’intervistare i vip presenti e celebrare i trent’anni del suo settimanali attraverso le copertine più famose. A distanza di ore dalla conclusione dell’evento, Helena Prestes ha dedicato una storia su Instagram a quanto visto: “E’ stato meraviglioso ascoltare le storie di ognuno di voi: le lotte affrontate, le risate condivise, la forza che vi ha portati fin qua. Il 30 non è solo un numero ma un traguardo…”.

Helena Prestes e le parole di stima verso Alfonso Signorini

La compagna di Javier Martinez ha poi dedicato parole d’affetto e di stima verso Alfonso Signorini, che l’ha fortemente voluta nella scorsa edizione del Grande Fratello da lui condotta. Nella storia pubblicata nel suo profilo Instagram, Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Sei un vero genio: sai adattarti a tutte le generazioni con intelligenza e grande stile. Sono profondamente grata di aver condiviso con te questi momenti e di poterti essere vicina.” La modella brasiliana è apparsa profondamente riconoscente nei confronti del conduttore-giornalista, consapevole che è stato lui a farla conoscere al grande pubblico grazie all’esperienza all’interno del noto reality show di Mediaset.