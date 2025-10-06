Helena Prestes, dolce retroscena sul padre di Javier Martinez: “Mi chiama figlia mia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata l’assoluta protagonista della puntata di ieri 5 ottobre di Verissimo. La modella brasiliana ha raccontato come sta procedendo la sua storia d’amore con Javier Martinez ai microfoni del contenitore domenicale condotto da Silvia Toffanin. In questo frangente, la 35enne ha usato parole di grande stima e affetto nei confronti della famiglia del compagno, che ha conosciuto durante l’estate. Helena Prestes ha dichiarato a Verissimo: “La famiglia di Javi diversamente dalla mia è fatta di forza, sostegno, lotta… Loro riescono sempre a confrontarsi e risolvere i problemi alla fine e ad Javi dispiace sempre vedermi soffrire per la mia famiglia”. La donna ha rivelato di non avere un grande rapporto coi suoi genitori, che non vede da ormai diversi anni. L’ex gieffina ha confidato che suo padre spesso la insulta al telefono quando si sentono.

Helena Prestes, parole d’amore per il padre di Javier Martinez

Nel corso della puntata di ieri 5 ottobre di Verissimo, Helena Prestes ha riservato parole d’amore per il padre di Javier Martinez, Mariano, con il quale è nato subito un grandissimo rapporto. La modella brasiliana ai microfoni del noto talkshow di Canale 5 ha ammesso: “Papà Orso, io lo chiamo così perchè lui mi dà quell’abbraccio meraviglioso che mi avvolge ed è un papà stupendo, tutta la famiglia di Javi lo è. Io lo considero davvero cm mio papà, lui mi capisce e mi chiama figlia mia“. Per l’occasione, Silvia Toffanin ha mandato la foto di un tenero abbraccio tra l’ex gieffina ed il suocero avvenuto quando era stata in vacanza in Sardegna a casa di lui.