Helena Prestes, dolce gesto per due ex gieffini: ecco cosa ha fatto

Helena Prestes continua a stare al centro dell’attenzione in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha raggiunto una grande popolarità. Nel corso dell’esperienza televisiva durata ben sei mesi, la modella brasiliana ha trovato sia l’amore che stretto importanti rapporti d’amicizia. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di due ex gieffini che hanno partecipato con lei al reality show targato Mediaset. La donna ha commentato il post di Mariavittoria Minghetti su Instagram in cui rivela di essere stata a Praga insieme a Tommaso Franchi. La modella brasiliana ha scritto il seguente messaggio verso la coppia: “Belli” con tanti emoj a forma di cuore.

Helena Prestes insieme a Tommaso Franchi ad un evento a Milano

La compagna di Javier Martinez ha dimostrato di essere una fan dei Tommavi, che ha conosciuto nel corso della scorsa edizione del Grande fratello. Solo qualche giorno fa, Helena Prestes aveva incontrato Tommaso Franchi nel corso di un evento a Milano. In quell’occasione, i due ex gieffini avevano dimostrato di aver mantenuto quella complicità che avevano avuto nella casa più spiata d’Italia. Neanche a dirlo, la reunion aveva scatenato la reazione da parte dei fan sui social. Molti utenti in rete avevano lasciato i seguenti commenti: “i fratellini del Gf”, “vogliamo la reunion anche con Javier” e ancora “carinissimi.”