Helena Prestes diventa conduttrice: il nuovo impegno per l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo strepitoso successo in seguito alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. Dopo l’uscita dal reality show, la donna ha siglato importanti campagne italiane ed internazionali. Tra poche ore, la modella brasiliana debutterà anche come conduttrice. Ad annunciarlo è stata la stessa compagna di Javier Martinez che ha annunciato il suo nuovo impegno in un post pubblicato nel suo profilo X, che vanta oltre 50 mila utenti. Helena Prestes ha scritto: “La magia della musica, la forza della condivisione, la gioia di guidare un festival che parla al cuore. Il 3 ottobre sarò al Teatro Ariston per condurre BordiGotti 2025. Vi aspetto sotto le luci di Sanremo.”

Helena Prestes conduce “Venti anni di musica e allegria” al Teatro Ariston di Sanremo

L’ex gieffina Helena Prestes condurrà al Teatro Ariston Bordi Gotti 2025, un evento a scopo benefico che è già tutto sold out come rivelato dai dirigenti. Proprio i Bordi Gotti hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Sanremonews, svelando su come si svolgerà la serata: “Proporremo ‘Venti di musica ed allegria’. Sarà un’occasione anche per festeggiare i vent’anni dell’associazione nata come squadra di calcio e per fare beneficenza. Il ricavato verrà, infatti, donato per la sanità pediatrica, probabilmente sarà destinato al Gaslini per contribuire alla costruzione di alloggi per i parenti dei bambini malati ricoverati”. I protagonisti hanno poi aggiunto: “Non ci sono più posti disponibili e, perciò, abbiamo pensato a una diretta in streaming sul canale YouTube dell’associazione per permettere a chi non ha trovato posto di poter seguire comunque l’atteso spettacolo.“