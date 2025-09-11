Helena Prestes diventa conduttrice dopo il Grande Fratello: l’annuncio scatena i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo strepitoso successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove è arrivata in finale. La modella brasiliana sta godendo di un grande momento sia da punto di vista sentimentale che lavorativo. Dopo essersi trasferita a Terni insieme a Javier Martinez, la 35enne è volata in America e più precisamente a New York dove ha preso parte ad una nuova campagna pubblicitaria. Finita qui? No, perché gli impegni per l’ex gieffina non sono terminati qui. Helena Prestes ha annunciato sui social che presto debutterà come conduttrice. Nella giornata di ieri 10 settembre, la modella brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo X, dove ha scritto il seguente messaggio: “La magia della musica, la forza della condivisione, la gioia di guidare un festival che parla al cuore. Il 3 ottobre sarò al Teatro Ariston per condurre BordiGotti 2025. Vi aspetto sotto le luci di Sanremo.”

Helena Prestes è il nuovo volto della nuova collezione di Primadonna

In attesa di vederla come conduttrice di un evento a scopo benefico a Sanremo, Helena Prestes continua a siglare campagne su campagne. Dopo essere diventata testimonial di un brand italiano di trucchi, ecco che ieri 11 settembre l’ex gieffina è stata annunciata come volto della nuova collezione di Primadonna, noto marchio di scarpe italiano. Per l’occasione, il marchio in collaborazione con la modella hanno pubblicato un video su Instagram con la seguente didascalia: “Audace, intensa, unica. È una bellezza che non chiede approvazione. Una donna dallo stile che parla chiaro. Con lei, ti portiamo nel cuore della nuova collezione. Un viaggio autentico tra forza, identità e libertà di essere sè stesse. Ogni passo un desiderio, ogni dettaglio racconta chi sei. Ogni look, un’affermazione. Ogni donna, un universo.”